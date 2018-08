Serena Williams fala sobre proibição de macacão 'pantera negra' em evento

27/08/2018 | 14:43



Serena Williams, a maior jogadora de tênis de todos os tempos, está no olho de uma polêmica que não envolve sua performance em quadra. Em entrevista da 500ª edição da Tennis Magazine, Bernard Giudicelli, presidente da Federação Francesa de Tênis, disse que "acho que às vezes fomos longe demais", sobre o uniforme usado pela atleta no torneio Roland Garros, em maio.

"Isso não será mais aceito", continua ele. "O jogo e o local devem ser respeitados". Giudicelli também afirmou que o campeonato passará a ter regras de vestimenta.

A roupa em questão, um macacão preto fabricado pela Nike, que a fez sentir como uma "princesa guerreira" do longa metragem Pantera Negra. "Eu o chamo de meu macacão inspirado em Wakanda. Nós o fizemos antes do filme, mas ainda me lembra disso", disse a atleta ao The Guardian.

A peça foi desenvolvida com uma tecnologia especial para ajudar a circulação, uma vez que Serena teve complicações no parto de sua filha, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Perguntada sobre o assunto em uma coletiva, a atleta afirmou que possui uma boa relação com Giudicelli e que tudo está bem. "Quando se trata de moda, você não quer repetir", explicou ela brincando e acrescentando que já "achou outros métodos" para prevenir coágulos.