Após queda, mãe de ator de Belíssima diz que depressão não foi diagnosticada

27/08/2018 | 13:11



Vitor Morosini, ator que está no ar na televisão com a reprise de Belíssima nas tarde da Globo, voltou aos noticiários na última semana após cair do quinto andar de um hotel em Barretos, na manhã da última quinta-feira, 23, de acordo com a Polícia Civil da cidade do interior de São Paulo. A assessoria de comunicação da Polícia afirma ainda que a ocorrência foi registrada no 1º DP da cidade como tentativa de suicídio.

Após o susto, a mãe de Vitor, Maria Inez Ávila, falou com o jornal Extra sobre o momento delicado e revelou que ele não tinha sido diagnosticado com depressão:

- Não tem nada diagnosticado. Ele estava numa fase de recomeço. Quando tudo isso passar, aí, sim, vamos saber o que aconteceu e saber como ele está. Mas agora é um assunto muito delicado para ser tratado de qualquer jeito. Antes da pessoa pública, o Vitor é um ser humano. Que teve muita sorte. Ele estar vivo e sem sequelas neurológicas é um milagre.

Procurada, a assessoria de imprensa da Santa Casa de Barretos enviou um comunicado informando o estado de saúde do ator:

Paciente encontra-se na U.T.I. consciente, sem sedação e seu quadro é estável. Passará por um procedimento cirúrgico agora pela manhã para correção de uma das fraturas.

Vitor Morosini começou na televisão na série Sandy e Junior, de 1999 a 2002. Belíssima, exibida e produzida originalmente entre 2005 e 2006, foi seu último trabalho nas telinhas, em que interpretou Isaac, filho de Safira, personagem de Claudia Raia. Atualmente, ele trabalhava como piloto de avião.