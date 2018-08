Homem que invadiu palco de Beyoncé e Jay-Z é identificado

27/08/2018 | 13:11



O homem que assustou o público ao invadir o palco de Beyonce e Jay-Z na madrugada desse domingo, dia 26, foi identificado e liberado. Seu nome é Anthony Charles Thomas Maxwell, de 26 anos de idade, e, segundo as investigações, foi ele quem correu em direção aos artistas e tocou em Jay-Z.

Segundo o site E! News, a polícia o levou do local citando conduta desordeira logo após ele ter sido parado pelos dançarinos e seguranças.

O correspondente da polícia esclareceu:

- No início, não havia evidências de que Maxwell havia feito contato com Jay-Z. Depois de maiores investigações, nossos oficiais foram capazes de angariar evidências para mostrar que, de fato, Maxwell fez contato com ele. Maxwell foi tratado com lesões menores, causadas pelas pessoas que o seguraram e impediram um maior contato com Jay-Z. Ninguém mais foi ferido no incidente.

Além disso, foi garantido que Maxwell foi levado em custódia na noite de domingo e fichado na cadeia do Condado de Fulton.

Beyoncé e Jay-Z continuaram a programação dos shows normalmente depois do ocorrido.