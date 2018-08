Luan Santana se declara para namorada ao responder provocação de internauta

27/08/2018 | 13:11



Bastante discreto sobre sua vida pessoal, o cantor Luan Santana acabou fazendo uma bela declaração de amor para a namorada, Jade Magalhães, ao responder um hater.

Tudo começou quando o colunista Leo Dias postou esta foto do casal, clicados no casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo. Um internauta, então, insinuou que a relação seria de fachada:

Fiquei sabendo que essa moça tem um salário de R$ 10 mil para ser a namorada do Luan.

O cantor não se conteve e escreveu um textão:

Sabe, não sou de responder ninguém nas redes, a não ser meus fãs, mas bati o olho no seu comentário sem querer e quis te dizer uma coisa: Conheço a Jade há 11 anos. Jade é de uma cidade pequena chamada Alto Taquari no Mato Grosso e quando a vi pela primeira vez foi de cima do palco. Me apaixonei na mesma hora. Sua pureza e sua forma de ver o mundo me encanta todos os dias, ela é a minha calmaria em meio a esse turbilhão em que vivo.

Luan ainda aproveitou para explicar sua discrição nas redes sociais:

Não sou de postar muitas fotos junto dela (por sinal, acabei de respostar essa foto que o Léo publicou, afinal estávamos em um casamento de grandes amigos, foi um dia especial) talvez por isso tenha essa impressão de que o nosso relacionamento não exista já que não costumamos expô-lo. Jade é a mulher da minha vida, pois acreditou no meu amor e me amou quando eu não tinha nada. Não falo só de dinheiro não, ela me amou quando eu não conhecia o mundo. Talvez por isso ela tenha construído seu mundo em mim e eu projetado minha felicidade nela.