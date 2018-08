Alckmin: (tempo na TV) é grande oportunidade para a gente levar nossas propostas

27/08/2018 | 12:53



O candidato ao Planalto pelo PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou que a campanha começa agora, com o início da propaganda eleitoral gratuita na televisão, no próximo dia 31. "Com a propaganda na TV aumenta o interesse pela eleição. É agora que está começando efetivamente a campanha eleitoral", afirmou, minutos antes de participar de homenagem ao jornalista Otavio Frias Filho, na Matriz Paroquial Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sumaré, zona oeste de São Paulo. A ocasião contou com a presença também de Ana Amélia (PP), vice de Alckmin na chapa, além do tucano José Serra.

Com forte coligação, Alckmin terá cerca de 50% do tempo de propaganda gratuita na TV. "O Brasil é um país continental. É uma grande oportunidade da gente levar nossas propostas", disse.

O candidato também destacou sua viagem ainda hoje ao Sul do País, em que passará por Rio Grande do Sul, Pelotas e Porto Alegre.

Em Pelotas, Alckmin visitará um centro de atendimento para autistas. Aproveitando o gancho, destacou que seu eventual governo dará prioridade às políticas públicas para pessoas com deficiência.

"Nós temos mais de 20% da população com algum tipo de deficiência e quase 5 milhões com alguma deficiência mais grave. A primeira coisa é o acesso à saúde. Uma rede de atendimento na parte fisioterápica e educação inclusiva", disse.

O candidato também defendeu incentivos na qualificação, além de fiscalização no mercado de trabalho para que as leis de inclusão sejam aplicadas.