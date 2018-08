Acusado de assassinar garoto de 11 anos na Holanda em 1998 é capturado

27/08/2018 | 12:34



O suspeito de assassinar um menino de 11 anos na Holanda, há 20 anos, foi capturado na Espanha, na tarde do domingo, 26. Segundo autoridades, a prisão foi realizada depois de um pedido de ajuda à população. Jos Brech, de 55 anos, ficará detido na Espanha antes de ser transferido para a Holanda, informou a polícia holandesa em comunicado.

A polícia divulgou fotos de Brech na quarta-feira 22, dizendo que seu DNA coincide com o encontrado nas roupas do garoto assassinato, Nicky Verstappen.

Brech chegou a ser preso um dia depois do desaparecimento de Verstappen no acampamento de verão onde estava, em 1998. Ele foi detido perto da cena do crime, mas não foi considerado suspeito.

Os parentes de Brech haviam reportado seu desaparecimento em abril. Fonte: Associated Press