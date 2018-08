Primeiro dia do Desafio de Redação anima estudantes em São Bernardo

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



A 12ª edição do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário, teve início nesta segunda-feira (27) em sete escolas estaduais de São Bernardo. A equipe de reportagem esteve pela manhã na EE Wallace Cockrane Simonsen, no Jardim do Mar, e conversou com alunos e professores para saber quais são as expectativas deles sobre o torneio.

Para o estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Mateus Soares Costa Rosa, 17 anos, o projeto é uma oportunidade de testar os conhecimentos para ingressar no Ensino Superior. “A experiência faz a gente crescer, por isso eu sempre me inscrevo em vestibulares e concursos como treineiro, pra tentar uma vaga em universidade”, contou.

Para realizar a redação, os alunos devem obedecer o tema “Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo”, que tem como objetivo ampliar discussões sobre a Agenda de 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), que têm 17 metas de desenvolvimento sustentável para os países.

A coordenadora Alexandra Miranda acredita que o desafio é importante para manter o hábito de escrever dos alunos e disse que estão todos animados para o torneio. “É um incentivo para eles se prepararem melhor ainda para o futuro, afinal o Enem (Exame Nacional do Enino Médio) já está aí e o tema é muito importante na atualidade.”

A equipe do Diário vai acompanhar todos os dias do desafio em escolas municipais, estaduais e particulares de todo o Grande ABC. Fique ligado!