Assim é que tem de ser

Do Diário do Grande ABC



27/08/2018 | 12:22



(São Paulo) – A La Liga acertou com a empresa multinacional Relevent a realização de jogos do campeonato espanhol nos Estados Unidos e Canadá. O contrato terá a duração de 15 anos. Os dirigentes espanhóis pensam na expansão das marcas, venda de produtos licenciados e crescimento da competição.



Nessa hora vale o ditado “na prática a teoria é outra”. A boa ideia esbarra no apertado calendário para os clubes da Espanha. Nos últimos anos os times jogam tanto quanto os brasileiros e os jogadores perceberam que vão “estourar” desse jeito.



Justamente por isso é que eles estão revoltados e ameaçam fazer greve. Eles argumentam que não foram ouvidos e reclamam das questões logísticas por causa do calendário. Ainda garantem que não pensam só no dinheiro e muito mais na sua saúde. E que a torcida precisa ser respeitada.



Antigamente as rodadas eram realizadas aos sábados e domingos. Agora estão jogando terças, quartas ou quintas, além dos finais de semana. A impressão é que o movimento dos atletas está decidido a ir até as últimas consequências. Uma reunião está marcada para breve.



Se os jogadores brasileiros tivessem essa consciência, lutassem mais por seus direitos e se fizessem ouvir pelos dirigentes, seria uma grande ajuda para melhorar o futebol nacional.



Carga pesada



Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Grêmio jogam nesta semana cartadas importantes na Libertadores. Mal terminam essa fase da competição e no final de semana vão voltar a jogar pelo Brasileiro.



Os cinco grandes do nosso futebol sofrem pela competência. Os técnicos não conseguem repetir duas vezes o mesmo time. Porque se fizessem isso estourariam seus jogadores.



Chegamos a um limite insuportável. E os dirigentes dos clubes, que gostam mais de whisky e charutos do que de futebol, não estão nem ai para essa barbaridade.