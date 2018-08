Prata da casa

Do Diário do Grande ABC



27/08/2018 | 12:19



Política e futebol têm lá suas particularidades. Mas também as suas semelhanças. Enquanto os engravatados parlamentares fazem o jogo do poder nas tribunas das prefeituras, nas Câmaras, no Congresso Nacional e etc, os jogadores – de chuteira e camiseta – batem bola em campos de terra, grama e até artificial. E em ambos os duelos o resultado nem sempre é o esperado.

Situações muitas vezes adotadas pelos clubes para atingir objetivo é apostar nos chamados pratas da casa. Ou seja, os atletas revelados nas categorias de base, que normalmente são da região, possuem familiaridade com a agremiação e costumam se doar mais à equipe, embora isso não seja regra para sucesso ao final da empreitada.

Na política a situação, ao menos no Grande ABC, é bem diferente, como evidenciado nesta edição do Diário. Os donos dos clubes – neste caso, os moradores – preferiram apostar em jogadores (ou políticos) de outras áreas do Brasil, como Celso Russomanno (PRB) e Tiririca (PR), para seus deputados federais e, quatro anos depois, veem que a dupla pouco ajudou as sete cidades.

Apesar dos 160.459 votos recebidos pelos dois, juntos, dos eleitores da região no pleito de 2014, apenas uma emenda, de Tiririca, teve destino específico ao Grande ABC. Foram R$ 300 mil endereçados à Santa Casa de Diadema, em 2015, o que significa dizer que cada voto que o eleitor dos sete municípios depositou em Russomanno ou Tiririca valeu R$ 1,87 em retorno à região.

É válido destacar ainda que, somada, a votação dos dois daria para emplacar outro deputado com origem do Grande ABC na Câmara Federal, tendo em vista que, em 2014, as sete cidades elegeram só dois representantes.

Movimento intitulado ‘Quem é do ABC vota pelo ABC’ voltou a ser defendido pelos candidatos a deputado federal para as eleições de outubro. É evidente que apostar nos chamados pratas da casa pode não garantir salto na qualidade de vida dos moradores, mas mostra-se a melhor jogada para cobrar quem atua do mesmo lado do campo: a região.