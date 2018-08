Representante de Angelina Jolie confirma que atriz mudou advogada em meio a divórcio polêmico com Brad Pitt

27/08/2018 | 12:11



Após muitos rumores, Angelina Jolie confirmou que não está mais trabalhando com a advogada Laura Wasser no caso de seu divórcio com Brad Pitt. De acordo com a People, um representante da atriz confirmou que quem assume o caso é Samantha Bley Dejean.

- Angelina decidiu mudar sua advogada para Samantha Bley Dejean, já que a experiência dela é sua proteção e o melhor para o interesse das crianças. Angelina aprecia a cooperação de Laura na transição do caso nas últimas semanas.

Uma fonte afirmou ao veículo que a transição de Laura para Samantha havia acontecido há um mês:

- Angelina optou por colocar Samantha no comando de seu caso. Ela a colocou na liderança há m mês, e no mês passado, o caso foi totalmente transferido para Samantha. Ela passou a confiar no conselho dela e achou melhor que ela assumisse tudo.

Além disso, o informante revelou que a atriz pretende que os filhos se reconciliem com o ex-marido, Brad Pitt:

- Angelina continua focada em salvar sua família. Ela apoia a reconciliação das crianças com Brad.