Kanye West presenteia Kim Kardashian com carro da mesma cor que biquíni fio dental da socialite

27/08/2018 | 12:11



Kim Kardashian levou os seguidores à loucura - incluindo Ariana Grande, ao compartilhar uma foto exibindo seu biquíni fio dental em cor neon. A socialite, no entanto, não esperava que fosse ser surpreendida pelo maridão, Kanye West, com um presente da mesma cor que a peça ousada, que deixou seu bumbum todo à mostra em foto compartilhada no Instagram.

No fim de semana, Kim mostrou aos seguidores que ganhou do rapper nada mesmo que um carro Mercedes modelo G550 4×4 SUV verde neon, que segundo o Radar Online, está avaliada em 124 mil dólares, aproximadamente 511 mil reais.

No Stories, a mamãe de North, Saint e Chicago West, explicou que ganhou o novo bebê após ficar admirada pelo veículo de luxo durante suas férias em Miami.

- Oh meu Deus! Eu acabei de chegar da academia e fui surpreendida por esse novo bebê. Eu amei tanto ele quando o vi em Miami e fiquei falando nele, explicou ela em tom de surpresa.

Em outro vídeo, Kim demonstrou estar feliz com o presente nada básico, revelando ainda que Kylie também possui o mesmo modelo de carro, só que na cor laranja.

- Uh! Olha quem me surpreendeu com esse bebê, gente! Agora eu tenho a SUV dos meus sonhos porque eu estava tão empolgada em Miami. Estou muito feliz! E quando você chega na casa da sua irmã para dizer bom dia e vocês têm um carro neon!