PPSA divulgará empresas habilitadas para leilão de petróleo da União

27/08/2018 | 11:55



Termina nesta segunda-feira, 27, o prazo para habilitação dos interessados em participar do leilão da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) para venda da parte da União nos contratos de partilha, cujo primeiro contrato foi assinado em 2013 com a venda do campo de Libra, no pré-sal da bacia de Santos.

O leilão do petróleo da União está previsto para ser realizado no dia 31 de agosto, na B3.

De acordo com o presidente da PPSA, Ibsen Flores, que viu o primeiro leilão fracassar pela falta de participantes, desta vez a oferta tem grandes chances de ser bem sucedida. As empresas habilitadas serão divulgadas no final da tarde desta segunda-feira.

"Foi dentro das expectativas. Vendo as empresas que são qualificadas dentro do Brasil, tivemos boa participação", disse Flores, durante evento do setor naval.

O executivo informou que a PPSA está estudando soluções para a contratação de navios de Posicionamento Dinâmico, depois que a empresa percebeu que ter uma logística própria tornaria o petróleo da União mais valorizado. "Ainda estamos em estudos preliminares, mas ter a logística própria aumenta a competitividade do petróleo da União", afirmou.

O número de embarcações, explicou Flores, vai depender do volume produzido. "Hoje só temos dois contratos produzindo em Partilha, Libra e Sapinhoá. Os outros oito contratos de Partilha estão em fase exploratória", finalizou.