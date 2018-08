Anac publica mudanças em normas sobre alocação de slots

27/08/2018 | 10:24



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alterou três resoluções que tratam do procedimento de alocação de horários de chegadas e partidas em aeroportos coordenados (slots). As mudanças estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e abrangem as resoluções nºs 338, de 22 de julho de 2014; 472, de 6 de junho de 2018; e 25, de 25 de abril de 2008.

As alterações podem ser conferidas no seguinte endereço de internet: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/2018&jornal=515&pagina=159&totalArquivos=187