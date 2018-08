Camila Queiroz e Klebber Toledo trocam juras de amor após casamento

27/08/2018 | 10:14



Juras de amor e fotos incríveis do casamento que aconteceu em Jericoacoara estampam o perfil oficial de Camila Queiroz. A atriz publicou no Instagram dela uma foto do momento do beijo e a imagem do pôr do sol, momento exato em que a cerimônia acontecia, neste sábado, 25.

A celebração religiosa foi à beira da praia, no Essenza Hotel. O casamento no civil ocorreu em junho deste ano. No altar, entre os padrinhos, estavam atrizes como Antonia Morais, Drica Morais, Cássia Kis e Vanessa Giácomo. Já revigorada após a festa, Camila se declarou ao agora marido: "Obrigada por me fazer a mulher mais feliz do mundo".

Klebber Toledo, por sua vez, publicou: "E de repente já era para sempre". A foto mostra o casal após a realização da cerimônia.

Outras celebridades que participaram da festa também publicaram várias imagens do evento em Jericoacoara.