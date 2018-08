Pâmela Tomé rouba a cena na estreia do time feminino na Dança dos Famosos

27/08/2018 | 10:11



Após a estreia dos homens, no último domingo, dia 26 foi a vez das mulheres estrearem na Dança dos Famosos ao ritmo do Baladão. Por ordem de sorteio, como de costume, Érika Januza foi a primeira a se apresentar no palco do Domingão do Faustão. Angélica, que fazia parte do júri artístico ao lado de Odilon Wagner e Luis Maluf, elogiou a apresentação da atriz e deu nota 10.

- Ser julgado é muito complicado, tem que ter força e muita coragem. Você foi incrível, não parecia que estava nervosa, disse a esposa de Luciano Huck.

Luis Maluf completou ainda mais empolgado com a estreia de Érika:

- Não me lembro de ter visto uma dança começar com um nível tão alto como esta.

Dani Calabresa se apresentou logo em seguida e, claro, seu bom humor esteve presente no palco. Anselmo Zolla percebeu e não deixou de pontuar o jeito divertido da humorista dançar:

- Uma das coisas mais complicadas da dança é trazer humor para ela. E você fez isso brilhantemente bem.

Debora Evelyn foi a terceira da noite a subir no palco e também recebeu elogios do júri técnico:

- Você tem uma memória da dança no seu corpo, confie. É como andar de bicicleta. Já está aí, só falta você se permitir e ser mais livre, avaliou Inês Bogéa.

Nas redes sociais, os internautas logo passaram a comentar sobre o desempenho da estreia das mulheres na temporada do quadro e fizeram comparações com o time masculino.

As mulheres estão um abismo melhores que os homens e estão ganhando notas menores e pasmem o programa delas foi gravado antes da apresentação deles ou seja os jurados técnicos poderiam ser mais criterioso com os caras, escreveu um usuário do Twitter.

Já Bia Arantes conseguiu mostrar logo em sua primeira apresentação que possui sintonia com seu parceiro de dança, Jefferson Bilisco.

Os dois juntos têm tudo a ver, uma graça vocês dançando. A partir de agora é se divertir, relaxar. Dez, disse Angélica.

Mariana Ferrão, que ao longo da semana demonstrou preocupação durante os ensaios de sua coreografia, arrasou ao som de I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston. A apresentadora do Bem Estar, relembrou os tempos em que dançava junto com a mãe, que morreu há 20 anos, e dedicou a dança à ela. Mais aliviada após se apresentar, ela recebeu elogios de Odilon Wagner. A apresentadora ficou em segundo lugar, com 57,2 pontos.

- Sua mãe deve estar dançando e feliz com você agora. Você tem uma alegria e uma disponibilidade... Nota 10!

Mas foi Pâmela Tomé, a última da noite a se apresentar, que acabou roubando a cena! Ao som de Girls Just Wanna Have Fun, a atriz acabou chamando a atenção dos jurados e se consagrou em primeiríssimo lugar no ranking feminino. Ela e Marcus Lobo fizeram uma coreografia com pegada teatral e os dois se divertiram muito no palco, arrancando elogios de toda a bancada.

- Que coisa mais divertida! Figurino lindo, você estava soltíssima! Interpretou, dançou, se divertiu, achei perfeita, linda a coreografia. Parabéns, nota 10!, afirmou Angélica.

- Que legal ver vocês dois, que harmonia, que frescor. Você realmente interpretou a Cyndi Lauper, representou muito bem, elogiou Anselmo Zolla.