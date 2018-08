Paula Fernandes revela que descobriu traição ao mexer no celular do ex: - Foi o que me salvou

27/08/2018 | 10:11



Paula Fernandes pode até ser mais reservada, mas ela abriu o coração ao participar do quadro Eu Nunca, do canal de Matheus Mazzafera no YouTube, em comemoração aos três milhões de seguidores do novo participante do Vídeo Show.

Como em toda a brincadeira que ele faz em seu canal, os dois tinham que tomar um gole de bebida alcoólica para responder o que já fizeram a cada pergunta feita para eles.

Mas ela surpreendeu a todos ao revelar, em certo momento da brincadeira, que já mexeu no celular de um ex-namorado, quando descobriu uma traição. Para contar o caso, além de beber, ela cantou um verso de Traidor, um de seus sucessos recentes.

- Foi o que me salvou. Você já pensou se eu não tivesse (mexido)? Eu tava até hoje..., falou ela.

- Levando chifrão, completou Matheus.

Na sequência, ele aproveitou e perguntou sobre traição, e ela admitiu que já foi enganada em um relacionamento.

- Não tem jeito, né? Faz parte. Mas ruim é quem traiu. E que seja a última vez.

Ma não foi só isso que a cantora revelou. Paula também garantiu que nunca levou um toco e que ainda não tomou um porre, apesar de querer ter a experiência um dia.

- Eu já bebi para ficar alegre e dormir. Não sei o que acontece, se trabalho desde muito cedo... Mas vou escolher uma data para tomar um porre, brincou.

Já sobre procedimentos estéticos, ela disse que ainda não passou por nenhum.

- Quando eu precisar eu vou. Não tenho nada contra. Se quiser, faz.