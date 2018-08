Ciclista morre após ser atropelado em rodovia no interior de SP

27/08/2018 | 07:38



Um ciclista de 47 anos morreu na noite de anteontem na Rodovia Antonio Romano Schincariol, em Tatuí, no interior paulista, após ser atingido por trás por um carro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o corpo de José Edilson de Werneck foi arremessado na pista com a colisão e atropelado por outro veículo que passava pela rodovia. Os dois motoristas envolvidos no acidente fugiram sem prestar socorro. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.