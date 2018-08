PF apreende 1,5 tonelada de cocaína no Pará

27/08/2018 | 07:34



A Polícia Federal apreendeu na noite de sábado, 25, uma tonelada e meia de cocaína no distrito de Barcarena, nordeste do Pará. Dois homens que retiravam a droga de uma caminhonete e colocavam dentro de uma embarcação na beira do rio foram presos em flagrante. A operação contou com o apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo a PF, a droga seria levada para a Europa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.