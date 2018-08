Começa hoje pagamento do 13º salário do INSS

Soraia Abreu Pedrozo

27/08/2018



Começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O depósito de metade do valor da gratificação natalina deve injetar R$ 750 milhões na economia da região, conforme estimativa da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC.

O pagamento será feito conforme o calendário dos benefícios da Previdência Social. Ou seja, quem possui aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo (R$ 954) recebe antes. O cronograma começa com quem tem registro com final 1. Para os beneficiários que ganham acima desse valor, até o teto (R$ 5.645,80), o depósito inicia no dia 3 e se estende até o dia 10.

A primeira parcela da gratificação natalina equivale à metade do valor do benefício. A segunda, que será depositada a partir do fim de novembro, possui o desconto do IR (Imposto de Renda).

Conforme a entidade, a maioria dos beneficiários do INSS deverá usar a quantia para pagar dívidas.