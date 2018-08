Grande ABC conta com 579 oportunidades

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



27/08/2018 | 07:27



Os centros públicos do Grande ABC reúnem, nesta semana, 579 oportunidades de emprego. Com 263 vagas, São Bernardo lidera a oferta de postos, tais como enfermeiro, operador de telemarketing e porteiro. A região também oferece chances cujo salário chega a R$ 5.000, como é o caso da função de comprador.

Na são-bernardense CTR (Central de Trabalho e Renda), as oportunidades requerem experiência mínima de seis meses, sendo 147 vagas para pessoas com Ensino Fundamental completo e 64 para quem possui Ensino Médio completo. As demais exigem ensinos Técnico ou Superior, além de chances para atuar como recepcionista, voltadas exclusivamente para PCDs (Pessoas Com Deficiência) e que não exige experiência ou nível de escolaridade.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) conta com 24 opções em aberto, a exemplo de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza e recepcionista.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá oferece 22 chances. Destacam-se 13 postos de trabalho como auxiliar de de limpeza e quatro como auxiliar de jardinagem, exclusiva para PCDs.

Com 17 oportunidades, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) andreense possui vagas para operar como inspetor de qualidade, manobrista, encanador e eletricista.

O Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) dispõe de 151 oportunidades. Para se candidatar, é necessário acessar o endereço eletrônico https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados.

Para se inscrever a um dos postos ofertados pelos centros públicos, é necessário comparecer aos locais munido de carteira profissional, RG e CPF. Vale lembrar que os centros públicos se utilizam da mesma plataforma do sistema de compartilhamento de vagas do órgão federal, assim, as vagas podem coincidir.

MAIS OPÇÕES - Com salário de até R$ 5.000 para atuar como comprador, a Luandre, agência de emprego que possui unidade em Santo André, dispõe de 102 chances. Oportunidade como vendedor remunera até R$ 4.000, enquanto que para oficial mecânico abona até R$ 3.000.

Para concorrer e acessar todas as opções, os interessados devem acessar o site www.luandre.com.br.

Já a TIM está com posto aberto para operar como consultor de vendas na loja instalada no Grand Plaza Shopping, em Santo André. Dentre os benefícios estão vales refeição ou alimentação, smartphone e chip de dados, assistências médica e odontológica e seguro de vida. É possível se candidatar a oportunidade pelo site www.vagas.com.br/tim.