Gerley destaca São Caetano sem vaidade como fator positivo

Dérek Bittencourt



26/08/2018 | 22:53



Autor da assistência para o gol de Isaac Prado no clássico contra o Santo André, Gerley iniciou o jogo na reserva, mas foi alternativa do técnico Pintado para tentar mudar o jogo. Deu certo. E o jogador falou a respeito de o elenco azulino estar despido de vaidades, independentemente de quem joga, seja experiente ou mais novo.

“Se a gente deixasse a vaidade de lado, nosso objetivo seria mais claro, com foco maior, sem um atrapalhar o outro. Fizemos isso desde o começo do campeonato”, disse o meia-atacante, que chegou ao Azulão após o Paulistão. “(Estou) Me sentindo em casa.”