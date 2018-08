No Caldeirão do Huck, Anitta abre o jogo sobre maternidade e novo projeto para crianças

26/08/2018 | 20:11



Anitta está cada vez mais próxima das crianças e nós estamos amando tudo isso! No último sábado, dia 25, ela marcou presença o Caldeirão do Huck, onde abriu o jogo sobre o mais novo projeto com os pequenos e ainda falou sobre filhos!

Recentemente a cantora de 25 anos de idade criou um projeto totalmente voltado para o público infantil que leva o nome de Clube da Anittinha! A criação surgiu após o imenso sucesso que Show das Poderosinhas. O desenho, inspirado na cantora e seus familiares e amigos, já tem data de estreia e em outubro podermos conferir todas as aventuras dos personagens no canal Gloob.

O Caldeirão do Huck liberou um trechinho inédito do projeto e Anitta não se segurou ao ver a animação:

- Eu amo meu desenho, gente! É um projeto que estou fazendo com todo o meu coração, contou a cantora além de acrescentar que recebeu ajuda de duas fãs muito especiais! Eva, Filha de Luciano Huck e Angélica, e Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

E falando sobre crianças, o assunto maternidade não passou despercebido.

- Eu pretendo ter filhos. Só que agora não. Estou trabalhando muito. Quero ter filho daqui a uns cinco, seis anos. Não sei, por aí!

Mesmo assim, a cantora provou que sabe se relacionar muito bem com a criançada ao participar de uma bate-papo com alguns baixinhos no Caldeirão! Muito fofa, né?