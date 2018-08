Polícia prende assaltantes que estariam elaborando plano para roubar a casa de Demi Lovato

26/08/2018 | 20:11



Não é novidade que 2018 não está sendo um dos melhor anos para Demi Lovato. A cantora quebrou anos de sobriedade, se rendeu ao vício de álcool e drogas, o que desencadeou em um overdose. Após chocar o mundo e quase perder a vida, Demi deixou sua casa e está internada em uma clinica de reabilitação, o que para alguns foi um prato cheio para se aproveitarem da cantora!

De acordo com o site TMZ, um grupo de ladrões estaria desenvolvendo um plano para assaltar a casa da cantora, aproveitando o fato de que ela está longe. Porém antes mesmo do plano ser colocado em prática, a polícia já teria entrado em cena e prendido os criminosos.

Ainda de acordo com o veículo, os envolvidos não teriam relação nenhuma com a cantora e não passavam de aproveitadores. Apesar do grupo já não estar nas ruas, a mansão de Demi está sob cuidado das autoridades, grupos de policias estão fazendo patrulhas na região para que quando a cantora retorne, encontre tudo como estava.