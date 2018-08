Sabrina Sato fala sobre dificuldade na hora de contar em qual mês de gestação está

26/08/2018 | 20:11



Sabrina Sato não esconde a felicidade com sua primeira gravidez, mas não é só a felicidade que ela revela para seus fãs!

A beldade compartilhou um clique em seu Instagram e revelou que ainda se confunde para saber em qual mês de gestação ela está! No clique em que ela exibe o barrigão com uma lingerie branca ela escreveu:

Como passa rápido. Já estou com 27 semanas de gestação. E até agora me enrolo pra saber com quantos meses estou!