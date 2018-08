Sasha Meneghel fala sobre planos para o futuro: Penso muito em Europa, principalmente Itália

26/08/2018 | 20:11



Sasha Meneghel abriu o jogo sobre sua vida, planos para o futuro e não deixou de lado o relacionamento com Bruno Montaleone. Com cliques de tirar o fôlego para a revista Vogue ela ainda falou sobre como se mantém em forma!

Não é novidade que para a jovem, saudade é um sentimento constante. Sasha, que mora em Nova York, revelou que com a rotina corrida, é difícil manter o contato com todos e que sente muita falta: - Minha família, amigos, da natureza... E não preciso nem dizer, né? Do Bruno, claro! O casal aproveita toda e qualquer oportunidade para matar a saudade, mesmo que por pouco tempo.

E por falar em Nova York, a loira não esconde que ama morar na cidade, mas que também pensa em ir para a Europa. Penso muito em Europa, principalmente Itália, mas não sei, no momento meu coração está em Nova York.

Já ao falar sobre o corpo, Sasha revelou que pode estar seguindo o caminho de sua mãe e aderindo ao veganismo: Não ando fazendo dieta não. Faz um tempo decidi virar vegana. Não sou 100%, mas já tinha intolerância a lactose e estava parando de comer carne vermelha. A jovem contou à revista que mantém a boa forma dançando: Gosto muito de dançar, mas não sou bailarina, faço modalidades mais contemporâneas, como jazz, alguns passos de balé - que dancei por muito tempo. É uma forma de terapia, né?.