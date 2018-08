Monaco perde a 1ª no Francês e fica mais longe do líder Paris Saint-Germain

26/08/2018 | 19:15



Um dos maiores vencedores do Campeonato Francês com oito títulos, o Monaco não começou bem a temporada 2018/2019 e ficou mais distante do líder Paris Saint-Germain. Neste domingo, o time perdeu para o Bordeaux por 2 a 1, no estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux, em partida válida pela terceira rodada, e já está cinco pontos atrás do rival da capital, que tem 100% de aproveitamento.

O primeiro tempo ficou abaixo das expectativas. No entanto, nos primeiros minutos do segundo, o Bordeaux conseguiu abrir o placar com Kamano, que depois fez mais um. Pellegri havia empatado para o Monaco. Os brasileiros em campo foram o zagueiro Jemerson e o atacante Marcos Lopes, pelo lado dos monegascos, e o zagueiro Pablo, do time da casa.

O Bordeaux entrará em campo novamente no próximo domingo contra o Rennes, fora de casa, no estádio Route de Lorient. No mesmo dia, o Monaco enfrentará o Olympique de Marselha, em Montecarlo.

Quem fez sua parte na rodada foi o Lille, que venceu o Guingamp por 3 a 0. Xeka e Alexander Bamba, por duas vezes, balançaram a rede do time dos brasileiros Luis Araújo, Thiago Maia e Thiago Mendes. Assim, chega ao terceiro lugar com sete pontos, dois a menos do que PSG e Dijon, que dividem a liderança.

Encerrando o domingo, o Olympique de Marselha empatou por 2 a 2 contra o Rennes, no estádio Velodróme, em Marselha. Benjamin Bourigeaud abriu o placar para os visitantes e o senegalês Ismaila Sarr ampliou. A reação dos mandantes veio com os gols do argentino Lucas Ocampos e um contra do argelino Ramy Bensebaini, no segundo tempo.

Na mesma situação do Monaco, o Olympique de Marselha chegou aos quatro pontos na tabela de classificação. O time do Principado de Mônaco é o 10.º colocado, um lugar acima do rival de Marselha.