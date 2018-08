Ator e diretor Henrique Martins morre aos 84 anos

26/08/2018 | 17:16



O ator e diretor Henrique Martins morreu neste domingo, 26, aos 84 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. O artista atuou em novelas como O Sheik de Agadir (1966), O Meu Pé de Laranja Lima (1970) e Carrossel (2012).

Ele estava internado há três semanas no Hospital Samaritano, em São Paulo. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O último trabalho de Martins como ator foi em 2012, no remake de Carrossel, do SBT.

Martins nasceu em Berlim, na Alemanha, mas se mudou ainda na infância, com 3 anos, para o Brasil. O verdadeiro nome de Martins era Heinz Schlesinger. Além do SBT, o ator também teve passagens por Globo, Tupi, Record, Manchete e Band. Ele era viúvo e deixa três filhos.

Outro trabalho marcante de Martins foi O Meu Pé de Laranja Lima, exibida entre novembro de 1970 e agosto de 1971 na TV Tupi. Escrita por Ivani Ribeiro, a novela adaptava o romance de mesmo título escrito por José Mauro de Vasconcelos.

Martins também atuou em O Direito de Nascer (1978), da Tupi, e Pão-pão, beijo-beijo (1983) e Transas e Caretas (1984), ambas da Globo.