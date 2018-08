Tiroteio durante torneio de video game na Florida deixa vários mortos

26/08/2018 | 16:41



A polícia de Jacksonville, no Estado da Flórida, emitiu um alerta no Twitter sobre um tiroteio ocorrido durante uma competição de vídeo game neste domingo. O incidente teria ocasionado "múltiplas fatalidades" e muitos estariam sendo levados ao hospital no momento.

O tiroteio teria acontecido durante um torneio do jogo Madden em Jacksonville Landing, uma área comercial cercada de restaurantes e bares. Transmissões da competição na internet capturaram o momento em que abriram fogo no evento.

A polícia da cidade ainda não se manifestou sobre o número de mortos nem quem poderia estar por trás do incidente. Ela pediu que os habitantes da cidade não se aproximem do local. (Marcelo Osakabe)