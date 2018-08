Atirador ataca campeonato de videogame na Flórida, diz Polícia

26/08/2018 | 16:07



A Polícia de Jacksonville, no Estado americano da Flórida, informou neste domingo, 26, sobre um tiroteio em um campeonato de videogame no centro da cidade e pediu para que as pessoas evitem a área, segundo a TV americana CNN.

O campeonato de videogame, o Madden 19 Tournament, simula o campeonato de futebol americano NFL. No Twitter, foram divulgados vídeos que, supostamente, seriam do momento em que ocorreu o ataque.