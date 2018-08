Com lesão no quadril, Cássio vira dúvida para jogo decisivo da Libertadores

26/08/2018 | 15:34



O goleiro Cássio virou motivo de preocupação para o jogo desta quarta-feira do Corinthians na Copa Libertadores. Depois de ter sido substituído com dores no quadril no primeiro tempo da vitória sobre o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro fará tratamento intensivo nos próximos dias para ter condições de atuar pelo jogo de volta das oitavas de final. No de ida, disputado no Chile, o adversário venceu por 1 a 0.

"Senti muita dor na queda e no primeiro chute que fui dar, continuei sentindo. Já estamos tratando, fiz gelo, comecei o tratamento, amanhã (domingo) temos folga, mas vou tratar em três períodos. Que não seja nada grave, para que eu esteja à disposição do treinador", afirmou o goleiro. "Acho que a dor vai piorar amanhã (domingo), mas já estou sendo medicado", completou, logo após a partida de sábado.

Cássio se machucou ao fazer uma defesa do lado esquerdo do gol em um chute de fora da área. Ele foi atendido pelo médico Ivan Grava e tentou ficar no jogo. Depois de pedir atendimento outras duas vezes, teve de ser substituído.

Se Cássio não puder atuar nesta quarta-feira, Walter fará o seu segundo jogo na atual edição Libertadores. Ele participou da derrota por 1 a 0 para o Millonarios, da Colômbia, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, Cássio já havia se juntado à seleção brasileira para a disputa Copa do Mundo da Rússia. No jogo deste sábado, Walter teve atuação segura nos poucos ataques do time paranaense.