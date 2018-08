Sargento do Exército é morto com três tiros em Nova Iguaçu (RJ)

26/08/2018 | 15:17



O sargento do Exército Gilson Alberto de Souza Amaral foi assassinado com três tiros na madrugada deste domingo, 26, no bairro de Austin, no município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. A investigação preliminar descarta a hipótese de o crime ter decorrido de uma tentativa de assalto.

A Polícia Militar, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que foi acionada por volta das 3h30 para verificar a morte de um homem na Estrada Luis Mário da Costa Lima, em Austin. No local do assassinato, mobilizou a Polícia Civil para realizar a perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Amaral, que estava na ativa, tinha sido preso em flagrante "há pouco tempo, por porte de arma de fogo de uso restrito e permitido", informou a Polícia Civil, em nota. O Exército ainda não se pronunciou sobre o caso.