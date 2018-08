Base tucana apoia Doria e candidatura do PSL

26/08/2018 | 13:15



Políticos tucanos da região oeste do Estado estão se dividindo entre o trabalho para a candidatura de João Doria, do PSDB, a governador, e o apoio a Jair Bolsonaro na eleição federal, em detrimento do candidato do partido, Geraldo Alckmin, destaca o jornal O Estado de S. Paulo. O vereador Mauro Neves, do PSDB de Presidente Prudente, deixou clara essa posição ao encontrar-se com o presidenciável do PSL, na quarta-feira, 22, durante o périplo de Bolsonaro pela região. "Não deu para ir recebê-lo no aeroporto, mas fui encontrar-me com ele no calçadão do centro."

Ele afirmou que o apoio à candidatura de Bolsonaro é explícito e do conhecimento de lideranças locais e do diretório municipal do PSDB. "Nunca escondi e, se acharem que devem me punir por isso, não terei o que fazer." Ele afirmou que não teve como seguir a diretriz partidária. "Sou tenente da PM e, na corporação, a rejeição é muito grande."

O vereador disse que se mantém fiel à sigla na disputa para o governo. "Estou dando meu apoio ao candidato do PSDB, João Doria." O ex-vereador e vice-prefeito de Tarabai, Mário Murakami, do PTB, que já esteve aliado a Alckmin, também apoia Bolsonaro e Doria. "Já ajudei o Alckmin eleitoralmente, mas ele se juntou com a esquerda e perdeu nosso apoio. Para o governo do Estado, trabalho para o Doria e apoio um deputado tucano."

A equipe de Bolsonaro percebeu esse movimento e recomendou ao candidato que poupasse Doria. Nas inúmeras vezes em que atacou o PSDB, dizendo ser "irmão" do PT, o presidenciável citou apenas os tucanos Aécio Neves e Alckmin. Questionado, disse que o ex-prefeito é "pato novo". "Ele (Doria) é novo na política, não quero nominar ninguém que não mereça. Como regra, o PSDB é um partido muito próximo ao PT. Não vou criticar, porque o Doria entrou agora na política." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.