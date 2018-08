Acompanhada da namorada, Fernanda Gentil curte show de Sandy e se declara para a cantora

26/08/2018 | 13:11



Fernanda Gentil nunca escondeu que é fã número um da cantora Sandy. Mas, na noite do último sábado, dia 25, ao curtir uma apresentação da cantora no Rio de Janeiro, a jornalista mostrou que tem verdadeira admiração pelo trabalho da irmã de Junior Lima.

Após o show, Gentil publicou uma selfie ao lado de Sandy e fez um textão no Instagram se declarado para a artista.

Sempre falei dela em tom de brincadeira em relação à nossa amizade. A verdade é que eu queria mesmo, desde sempre, que fossemos muito amigas, que a gente morasse perto ou saísse juntas. Coisa de fã... quem é fã entende admirar, aplaudir aquele que, por algum motivo, te inspira. Não sei o motivo pelo qual me identifiquei, acho até que eu sou muito doidinha pra ela, mas ela com o irmão dela sempre pautaram a minha adolescência. E hoje, pelo meu trabalho, tenho a oportunidade de falar às vezes, encontrar muito às vezes e ainda assim, aplaudir todas as vezes. Conhecer um ídolo é sempre um risco; ele pode continuar sendo ídolo, ou deixar de ser. Sandy, vi seu show agora, sentada na primeira fileira. Aliás, desde que comecei a apresentar o Esporte Espetacular, este é o primeiro sábado que saio - e canto muito alto (e muito bem por sinal). E agora eu entendo porque te admiro mais ainda depois de te conhecer pessoalmente; você transborda felicidade quando faz o que ama. E isso transborda pra quem te assiste... é lindo de ver seu público te ver. Parabéns. E obrigada, escreveu ela.

Em seguida, Sandy retribuiu o gesto de carinho:

Sua linda! Que post cheio de amor e verdade. Obrigada por tudo, tudo! Você é demais. Amei ter você lá na primeira filha e amei candar Sandy & Junior com você. Próximo passo: dormir na minha casa, mas a gente chama a Fernanda Souza também para não causar ciúme, brincou Sandy.

Fernanda Souza havia comentado também na publicação: Tá, agora solta que ela é minha. Já até dormi na casa dela. Um a zero para mim, Fefe.

Tatá Werneck e Rafa Vitti também curtiram o show. A atriz mandou beijinho para os fotógrafos enquanto posava ao lado do namorado, que exibia um moletom do Batman.