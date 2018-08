Whindersson Nunes mostra transformação após emagrecer 15 quilos

26/08/2018 | 13:11



Ao longo da carreira muitas personalidades surpreenderam ao aparecer completamente transformadas após mudanças drásticas em seus estilos de vida. Enquanto alguns optam por cirurgias, plásticas e afins, outros já preferem seguir uma alimentação mais regrada seguido de muito exercício físico. Independente do método escolhido, as celebridades acabam mudando muito seus corpos e às vezes até chegam a ficar irreconhecíveis, como é o caso de Whindersson Nunes, que chocou os seguidores ao exibir o resultado da transformação em seu corpo após emagrecer 15 quilos.

No Instagram, ele compartilhou uma foto do antes e depois do processo de emagrecimento e escreveu: Quem quer, arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. 15 quilos a menos!.

Após inúmeros comentários de fãs surpresos com a mudança e até algumas críticas, ele usou o Stories para motivar os internautas e explicar a razão para ter perdido tanto peso:

Tem mais de seis meses que eu botei na minha cabeça que eu ia chegar no meu objetivo, porque várias vezes eu tinha começado esse negócio de ir para academia, mas acabava interrompendo. Não se tratava de corpo, de saúde, se tratava de ter um objetivo, que eu não tava tendo. Eu não conseguia completar nada. E aí eu fiz um exame por acaso e deu que eu quase tava com câncer no fígado. Por medo, eu comecei a fazer forçado, baixou meus níveis de gordura do fígado e eu continuei, só que dessa vez eu falei que ia ter um objetivo. Desde o dia que eu comecei a botar esse objetivo e bater essa meta, eu estou cumprindo todas as outras metas que eu tinha proposto para mim. Eu aprendi que não preciso comer demais meio dia e esperar demais para janta. Eu posso comer pouco em intervalos menores e meu metabolismo acelera, então eu queimo mais caloria e eu não estou sofrendo. Ontem comi sushi, pizza, mas eu to acelerado, então eu estou me permitindo comer umas besteiras. Nunca se aplicou tão bem aquele negócio do menos é mais. Às vezes é bom diminuir a pizza, para poder comer ela a vida inteira. Eu to muito feliz, minha felicidade eu nem sei o que é. Antes que alguém diga que eu acho que tem que ficar magro para ser feliz, não é isso, mas eu Whindersson Nunes estava triste. Vi gente comentando que com o dinheiro que eu tenho é muito fácil emagrecer e realmente é, mas também é mais fácil engordar. Eu posso comer o que quiser. Mas correr na rua, quanto é? Nunca vi ninguém na esquina falando..