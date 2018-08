EUA: oito pessoas morrem em incêndio em Chicago

26/08/2018 | 10:51



Um incêndio em um bairro de Chicago deixou oito pessoas mortas, incluindo seis crianças, informaram autoridades locais. O comissário de bombeiros José Santiago disse a repórteres que uma das crianças mortas no incêndio no domingo era um bebê. A causa do incêndio não foi determinada.

Autoridades dizem que os bombeiros foram chamados por volta das 4 horas da manhã em um incêndio no bairro Little Village da cidade. Pelo menos dois edifícios pegaram fogo.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Chicago, Larry Merritt, disse que os mortos são todos da mesma residência. Ele diz que os investigadores não encontraram detectores de fumaça em funcionamento. Fonte: Associated Press.