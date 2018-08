Pelo Real Madrid B, Vinicius Junior faz jogo discreto e é substituído

26/08/2018 | 10:24



O atacante Vinicius Junior teve estreia discreta em partida pelo Castilla, o time B do Real Madrid, que disputa a terceira divisão da Espanha. Em vitória de sua equipe por 2 a 0, neste domingo, o brasileiro disputou 73 minutos do jogo até ser substituído.

Neste sábado, o técnico espanhol Julen Lopetegui afirmou que Vinicius vai revezar entre o Castilla e o time principal do Real Madrid, que neste domingo enfrentará o Girona, fora de casa.

Na estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, em vitória por 2 a 0 contra o Getafe, e na Supercopa da Europa, em derrota por 4 a 2 para o Atlético de Madrid, o brasileiro sentou no banco de reservas, mas não entrou em nenhuma dessas partidas. Ex-atleta do Flamengo e contratado em maio de 2017 por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), Vinicius Junior só se transferiu para o clube espanhol no mês de julho, quando completou 18 anos.

O atacante disputou quatro amistosos da pré-temporada do clube espanhol, que foi dividida entre uma excursão nos Estados Unidos e Madri. Vinicius somou 152 minutos em campo, contra Manchester United, Juventus, Roma e Milan - ele foi titular uma vez e não fez nenhum gol.