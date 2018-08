Da telona para a telinha

26/08/2018 | 07:00



Cinema e televisão eram universos tão distintos que, até há pouco tempo, era difícil encontrar astros que surgiram na telinha e foram estampar os pôsteres de Hollywood - George Clooney, surgido na série Plantão Médico e alçado ao papel de galã de cinema. O caminho inverso, do cinema para a TV, era considerado rebaixamento. Hoje, Meryl Streep, Emma Stone, Amy Adams, para ficar em três mulheres poderosas de Hollywood, migram para a tela pequena - e ela pode ser a televisão, nos canais por assinatura, ou nas plataformas de streaming, de vídeo on demand, como Netflix, Amazon Prime, entre tantos outros.

No Brasil, o movimento se repete. Não é por acaso que a produtora Conspiração Filmes, por exemplo, fundiu seu departamento de televisão e cinema em um só - ambos, agora, ficam debaixo do guarda-chuva de entretenimento. Renata Brandão, CEO da empresa, diz que, em 2018, a procura por produtos audiovisuais para TV cresceu 30%. "Hoje são muitos players de streaming que, quatro anos atrás, sequer existiam."

De fato, o streaming mudou o jogo. Assim como a conhecida Lei da TV Paga, em vigor desde 2012, a partir da qual os canais brasileiros passaram a ter, pelo menos 3 horas e meia de produção nacional na sua programação semanal. "(A lei da TV paga e a chegada do streaming) são os impulsionadores dessa mudança de comportamento no consumo do entretenimento no qual vivemos", diz Renata. "É um momento bom para esse tipo de conteúdo."

Em todo o mundo, tem havido uma migração do pessoal de cinema para novas plataformas que estão provendo o público com filmes e séries de televisão. No Brasil, não é diferente. Para a produtora Mariza Leão, da Morena Filmes, o movimento é inevitável. "Os cinemas estão formatados para os blockbusters, e não abrigam mais nenhum outro tipo de produção. Qualquer outro filme fica uma semana, ou num horário especial, olhe lá. A TV paga é cara. O que sobra? O streaming. Cada vez mais vai se firmar como a plataforma para se ver filmes, todos os tipos de filmes. Você só não precisa ser apressadinho. Para as chamadas grandes estreias, o público terá de continuar indo ao cinema."

É assim que uma das grandes produtoras do cinema brasileiro avalia o fenômeno - se não está todo mundo migrando para a Netflix e a Amazon, cada vez mais tem gente flertando com as plataformas de streaming que já atingem, em todo o mundo, mais de 100 milhões de assinantes. É uma questão de sobrevivência para atores, roteiristas, diretores. "As grandes emissoras de TV aberta não têm mais muita gente da teledramaturgia sob contrato. A imensa maioria é chamada só para trabalhos pontuais." E tem mais - enquanto as emissoras abertas e até canais pagos dependem da aprovação e da burocracia da Ancine para produzir seus filmes, a Netflix trabalha com aquilo que, no mercado, se chama de 'dinheiro bom'. É dinheiro dela, não do contribuinte.

A própria Mariza continua cheia de projetos para cinema. Acaba de estrear Como É Cruel Viver Assim, dirigido pela filha, Julia Rezende, e estreia em 13 de setembro O Paciente, do marido, Sérgio Rezende, sobre o período em que Tancredo Neves, prestes a se converter em presidente do Brasil, teve de ser hospitalizado e o desenlace foi trágico. "Julia nunca teve críticas tão boas, quem vê Como É Cruel gosta muito, mas o filme vai ficar nos 10 mil espectadores. O Animal Cordial, outro grande sucesso de crítica, fica nessa faixa - de 10 a 20, 30 mil espectadores. É uma tragédia, essa nova realidade do mercado, que só favorece blockbusters." Por isso mesmo, Mariza anuncia que, a par de seus projetos já encaminhados no cinema, tem outros que vai submeter às provedoras globais.

Experiência em séries, ela tem. Com o marido, fez Questão de Família, que teve três temporadas no GNT e foi um sucesso, empregando 80 atores e 60 técnicos. Sua filha, Julia, já se adaptou aos novos tempos e participa da série de Caito Ortiz, Coisa Mais Linda. Estrelada por Maria Casadevall, conta a história de uma mulher que herda o negócio do marido e precisa se reinventar, no fim dos anos 1950, na época da bossa nova. Naquele tempo, a maioria das mulheres ainda era do lar, com maridos provedores. Privada do seu, a personagem de Maria incrementa com amigas uma boate em que se apresentam expoentes do novo movimento musical. Não é só a música, é todo um Brasil que muda. Os anos JK, desenvolvimentismo, as mulheres. Julia dirige dois episódios. Hugo Prata, de Elis, dirige outros dois. A expectativa por um produto sofisticado - como a bossa nova? - é grande.

De volta a O Animal Cordial. Quando esteve em São Paulo para promover o longa de Gabriela Amaral Almeida, o ator e agora também diretor Murilo Benício disse que está prestes a lançar O Beijo, sua brilhante e inovadora adaptação da peça O Beijo no Asfalto, mas o que gostaria mesmo é de parcerias com escolas e universidades, para que a obra atinja um de seus objetivos primordiais - divulgar o dramaturgo Nelson Rodrigues para uma nova geração. Benício já filmou e, desvencilhado de O Beijo, espera se concentrar na montagem e pós-produção de Pérola, que adaptou de Mauro Rasi. Não, a mulher de Benício, Débora Fallabela, não está em Pérola, mas ele anuncia que engata daqui a pouco um projeto inteiramente formatado para ela.

O casal adquiriu os direitos de uma série britânica - da BBC - que, desde a primeira temporada, tem feito sensação. Doctor Foster é sobre uma médica de sucesso, que leva a vida perfeita. Emprego, casa, marido, filhos, tudo 10. E aí, no cachecol do 'esposo', ela descobre um fio de cabelo loiro. Investiga e descobre a infidelidade. O mundo vem abaixo e a boa médica vira uma fera. Medeia, que lhe serviu de inspiração, foi menos assassina que a Dra. Foster, e olhem que a heroína da tragédia grega matou até os filhos.

Os 'casos' se sucedem. Depois de participar de uma série internacional da Netflix, na Austrália - em inglês! -, Marco Pigossi estrela agora a minissérie live action do brasileiro Carlos Saldanha, gravada no Brasil. Cidades Invisíveis é sobre detetive/Pigossi que investiga série de assassinatos ocorrida em dois mundos - o nosso e aquele do qual surgem, como assassinas, figuras míticas do folclore brasileiro. Ou seja, Saldanha, de Rio, continua com o pé na animação. Tem também Guilherme Fontes, que, após o imbróglio de Chatô - toda aquela confusão resultou num grande filme -, estreia nesta segunda, 27, no canal a cabo Space, sua série Pacto de Sangue. O próprio Fontes interpreta Silas, o ambicioso repórter de TV que leva a profissão na tênue linha entre a denúncia e o sensacionalismo. Fontes embaralha o tempo, o espaço e o repórter, que já viu o primeiro episódio, concorda com ele - "É forte!"

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.