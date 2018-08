São Bernardo faz 3 a 1 sobre o Santos e sobe para terceiro

Dérek Bittencourt



26/08/2018 | 07:00



O São Bernardo venceu e convenceu. Com diversas mudanças na equipe titular e um esquema de jogo diferente, o Tigre recebeu o Santos no Estádio do Inamar, em Diadema, e venceu por 3 a 1. Com os três pontos, a equipe chegou a 11 e pulou para a terceira colocação do Grupo 3 da Copa Paulista, deixando os santistas com sete, na quinta posição.

O técnico Wilson Júnior armou o São Bernardo de maneira diferente da que vinha atuando. Manteve a linha defensiva, mas optou por Thiago César como segundo volante, Lucas Gomes como responsável pela armação, além de Emerson e Fernando Júnior no comando ofensivo.

E apesar das alterações foi uma velha jogada que resultou no primeiro gol aurinegro: aos 15 minutos, Edvan cobrou falta com perfeição e abriu o placar. Aos 25, porém, Gustavo igualou o marcador.

Mas o Tigre não esmoreceu e voltou ao comando do placar aos 37: Nicolas, de cabeça, fez 2 a 1. Pouco depois, porém, o zagueiro saiu machucado, situação que também tirou Thiago César de combate.

Na segunda etapa, o São Bernardo sacramentou o triunfo aos 47, com Samuel.

Wilson Júnior vê evolução na equipe mesmo com mexidas

Se após os empates com São Caetano e Bragantino o técnico Wilson Júnior adotou tom mais conservador e cobrou melhores apresentações do São Bernardo, desta vez sua fala foi cercada de elogios. Após os 3 a 1 sobre o Santos, o treinador exaltou o crescimento da equipe.

“O time evoluiu. Foi jogo muito difícil, mas gostei muito da equipe. Entramos com formação nova e os jogadores se adaptaram, encaixamos bem o jogo. Teve uma coisa legal: tomamos um gol e continuamos controlando o jogo, tendo posse de bola, criando chances de gol”, declarou o treinador. “Variamos jogadores, demos ritmo para alguns que não vinham jogando, entraram outros que também não estavam atuando, mostramos variação de jogadores, de esquema, e o time manteve o padrão”, celebrou.