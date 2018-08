Nego do Borel faz churrasco para ambulantes no Rio

25/08/2018 | 21:09



O cantor Nego do Borel postou vários vídeos no Instagram, neste sábado, 25, em que aparece dançando e cantando com vendedores ambulantes que trabalham nas ruas do Rio de Janeiro.

Em uma das postagens, eles fazem passos de dança perto de uma piscina. Em outra, todos cantam dentro de dois carros que passam pelas vias da cidade.

Segundo a assessoria do artista, o churrasco foi feito para agradecer aos jovens, que ajudaram a mãe do cantor quando o carro dela enguiçou na Barra da Tijuca.

Na rede social, Nego do Borel foi bastante elogiado. "Você é diferenciado, parabéns pela atitude!", disse uma das seguidoras do cantor. Já um rapaz destacou a humildade do artista. "Mais que um cantor, você é um exemplo a ser seguido!", comentou.