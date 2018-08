Candidatos ao governo gaúcho fazem campanha na abertura da Expointer

25/08/2018 | 21:05



Os principais candidatos a governador do Rio Grande do Sul aproveitaram a inauguração da Expointer, evento que reúne produtores agropecuários do Estado, para fazer campanha neste sábado, 25, na cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Os postulantes ao Palácio Piratini participaram de painel sobre o setor, realizaram caminhadas em meio aos eleitores e gravaram imagens para programas de TV do horário eleitoral, que começa na próxima sexta. A feira agropecuária é considerada uma das agendas mais importantes no calendário gaúcho.

Pela manhã, os candidatos participaram de um fórum promovido pelo Grupo RBS, para apresentar suas propostas para a produção agropecuária gaúcha, respondendo a questões sobre assuntos como guerra fiscal e agricultura familiar.

O governador gaúcho e candidato à reeleição, José Ivo Sartori (MDB), destacou a ação de seu governo contra o roubo de gado e afirmou que se deve criar condições para o País se desenvolver de forma integrada com o intuito de diminuir a guerra fiscal. Sartori também discursou na abertura do evento, como é de costume - a Expointer é promovida pelo governo estadual. Em seu discurso, Sartori ressaltou o papel da agricultura familiar e a importância da feira para o Estado. O governador deverá despachar do Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre o evento, pelo menos até a metade da próxima semana.

O candidato do PSDB, Eduardo Leite, afirmou no painel que pretende melhorar a infraestrutura do Estado para reduzir o custo da logística e prometeu fortalecer o papel da Emater/RS, órgão estadual que fomenta desenvolvimento, assistência e planejamento do setor agrícola. Após o encontro, o tucano fez uma caminhada pelo evento - acompanhado de seu vice, Ranolfo Vieira Jr. (PTB), do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP) e do prefeito de Canoas, Luis Carlos Busato (PTB) -, almoçou e gravou imagens para seu programa de TV.

Jairo Jorge, postulante do PDT, também disse no painel que fortalecerá a Emater/RS, afirmando que pretende valorizar o empreendedorismo rural na tentativa de evitar que jovens abandonem o campo. Depois do encontro, o candidato acompanhou seu vice, Cláudio Bier (PV), em um almoço, visitou estandes, caminhou pela feira e gravou programa eleitoral.

O candidato Miguel Rossetto, do PT, destacou investimentos feitos em agricultura familiar pelos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Lava Jato, e Dilma Rousseff e disse que, se eleito, desenvolverá e aprimorará escolas rurais com acesso à internet. Depois, o candidato cumpriu agenda em Porto Alegre.

Nanicos

Também estiveram presentes na Expointer os candidatos Júlio Flores (PSTU), Roberto Robaina (PSOL) e Mateus Bandeira (Novo). Bandeira caminhou pela feira, gravou programa eleitoral e defendeu melhorias nos sistemas de fiscalização e menos impostos para desenvolver o setor agropecuário. Robaina afirmou que a produção agrícola no Rio Grande do Sul está concentrada na produção de soja e propôs incentivar a agricultura familiar no Estado. Flores defendeu uma reforma agrária no País e o aumento progressivo de impostos para os grandes produtores para financiar programas do governo.