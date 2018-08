Dérek Bittencourt

25/08/2018 | 18:14



O São Bernardo fez a lição de casa. Mesmo jogando no Estádio do Inamar, em Diadema - por conta da interdição do 1º de Maio -, o Tigre recebeu o Santos e venceu por 3 a 1, gols de Edvan, Nicolas e Samuel, enquanto Gustavo descontou para o Peixe, em duelo que marcou o encerramento do primeiro turno da fase inicial da Copa Paulista

O resultado fez os são-bernardenses ganharem uma posição na classificação: com 11 pontos, saltaram para o terceiro lugar, logo atrás do vice-líder Taubaté (11), enquanto o São Caetano lidera, com 14.

Edvan abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com mais um gol de falta. Gustavo igualou para o Santos, aos 25. O Tigre foi para o intervalo em vantagem após gol de cabeça de Nicolas. Na segunda etapa, Samuel decretou o triunfo aos 47 minutos: 3 a 1.