Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/08/2018 | 17:42



A presidenciável Marina Silva (Rede) esteve nesta tarde em Mauá, em evento da campanha realizado na Praça 22 de Novembro, no Centro.

Foi a primeira atividade oficial da candidata no Grande ABC. Cerca de 150 pessoas, entre partidários da Rede, do PV e do PMN participaram do ato, que contou com a fala de diversos candidatos a deputados federais e estaduais, da região e de outras cidades do Estado, além de postulantes ao Senado.

O candidato a governador do Estado pelo PMN, Claudio Fernando Aguiar, participou do evento. Marina afirmou que sua campanha de tostões vai vencer as campanhas de milhões.

“Fizeram uma articulação para impedir a população brasileira de fazer a verdadeira mudança. Queremos assumir o compromisso que mesmo eles tendo feito essa articulação, para só eles terem o tempo de televisão, só eles terem a maioria dos recursos para fazer as campanhas, vamos superar essas dificuldades. Não tenho medo dos milhões. Nossos tostões, com a consciência e a postura do povo brasileiro, vão derrotar as velhas estruturas da mentira e da agressividade”, declarou.

Movimento organizado de mulheres pediu à candidata instalação de casa de passagem para mulheres vítimas de violência doméstica na cidade e instalação de Delegacia de Defesa das Mulheres 24 horas.

Após o evento, Marina Silva seguiu para Diadema, onde participou de evento de lançamento de candidatura a deputada federal da ex-secretária de Habitação do município, Regina Gonçalves (PV).