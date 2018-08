Avião bimotor é encontrado em chamas em Barretos (SP)

25/08/2018 | 16:53



Um avião bimotor foi localizado em chamas na manhã deste sábado, 25, entre as cidades de Barretos e Colina, no interior de São Paulo. Funcionários de uma usina de cana avistaram a aeronave, por volta das 8 horas, e usaram um caminhão-pipa para conter o incêndio.

Os bombeiros e a polícia foram chamados e constataram que não havia nenhuma vítima no local. A Aeronáutica também foi avisada e a hipótese de incêndio criminoso após um pouso forçado não está descartada, já que o fogo atingiu principalmente o prefixo e outras partes voltadas à identificação da aeronave.

O avião, um Seneca com seis lugares, estava na Fazenda Brejinho em uma pista no meio de um canavial, usada para a pulverização de lavouras. Policiais contaram que marcas de pneus de carro perto do local dão sinais de que alguém pode ter sido resgatado, mas isso ainda será apurado.