Selena Gomez confirma colaboração com Cardi B

25/08/2018 | 15:11



Uma nova colaboração está vindo aí e nós não estamos sabendo lidar! Nessa última semana, diversos famosos como Cardi B e DJ Snake deram indícios de que algo estava sendo acontecendo. Porém foi Selena Gomez que acabou confirmando tudo via Instagram na noite de sexta-feria, dia 24.

A cantora de 26 anos de idade usou seu perfil na rede social para compartilhar tudo que estava rolando e isso levou todo mundo à loucura! Stories foram gravados com a presença dos artistas DJ Snake, Cardi B e Ozuna no set de filmagens e além disso Sel postou diversos cliques do momento!

Hoje foi tão divertido, escreveu a cantora na legenda.

O mais impactante é que em um desses vídeos postados por Selena, o grupo todo diz:

Esperamos que vocês gostem da nossa música, confirmando assim aquilo que estávamos tanto esperando!

Nenhuma informação sobre datas foram publicadas, mas - com certeza - já podemos aguardar por algo bem grandioso!