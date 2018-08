Kim Kardashian posa de fio-dental e detalhe chama atenção de Ariana Grande

25/08/2018 | 15:11



Kim Kardashian está curtindo muito a boa forma e seus posts nas redes sociais são a prova disso. A socialite, que recentemente afirmou ter perdido 10 quilos, postou na madrugada deste sábado, dia 25, uma foto no Instagram que abalou seus seguidores e com motivo! Na publicação, Kim exibe suas curvas refletidas em um espelho enquanto usa um biquíni fio-dental verde limão.

O clique, é claro, causou um enorme alvoroço na publicação e rendeu mais de 18 mil comentários!Porém, foi a interação de Ariana Grande que chamou atenção!

Na legenda da foto a estrela de Keeping Up with the Kardashians, usou a letra de uma música do novo álbum de Ari, Sweetner, que lançou no dia 17 deste mês. Por conta disso, não foi nenhuma novidade ver o perfil da cantora em meios a tantos outros nos comentários!

Diga boa noite e saia, escreveu em referência a música intitulada Goodnight n Go'.

E em resposta Ariana comentou:

Meus Deus! Eu te amo!

A proximidade das duas não é surpresa para ninguém já que em abril do ano passado Kim Kardashian levou à filha North West ao show de Ari e fez questão de prestigiá-la em seu Instagram.