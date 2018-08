Miranda Lambert anuncia fim do namoro: Feliz solteira

25/08/2018 | 15:11



A ex-esposa de Blake Shelton, Miranda Lambert confirmou o término de seu namoro com Evan Felker. De acordo com o Just Jared, a cantora se descreveu como uma feliz solteira ao falar sobre o fim da relação:

O amor é uma estrada difícil e às vezes tem sido uma montanha-russa para mim, mas eu estou definitivamente agradecida por todos os altos e baixos, porque eu tive algumas músicas realmente boas saindo disso. Você tem que pegar as partes ruins e colocá-las no papel e depois seguir para as partes felizes.

Miranda e Evan se conheceram no início deste ano, durante a turnê da beldade. Eles iniciaram o relacionamento após ela ter terminado o namoro com Anderson East e Evan ter se separado da esposa.