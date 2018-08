É hoje! Convidados de Camila Queiroz e Klebber Toledo exibem mimos oferecidos antes do casamento

25/08/2018 | 14:11



É hoje! Faltam apenas algumas horas para que o casal Camila Queiroz e Klebber Toledo se case novamente! Após o casamento no civil dia 16 de junho, eles irão agora casar em uma cerimônia na praia de Jericoacoara, neste sábado, dia 25. No Instagram, a atriz já demonstrou estar ansiosa para oficializar a união com o galã.

Ao divulgar um clique dos dois juntos, ela escreveu: Can?t wait to be forever by your side. Em português , a frase significa: Mal posso esperar para ficar para sempre ao seu lado. Fofo, né?

Klebber Toledo ainda não fez nenhuma declaração, mas mostrou que também está todo em clima de romance. No Instagram Stories ele compartilhou uma foto de um ensaio dos dois juntos e legendou com emojis de coração. Não precisa dizer mais nada, né? É muito apaixonado!

Os convidados também já estão se preparando para o casamento. No Instagram, algumas personalidades mostraram os mimos que receberam do casal. Hospedados no Essenza Hotel, os convidados foram surpreendidos no quartos com presentinhos deixados por Camila e Klebber, Gabriela Pugliesi exibiu uma necessárie, máscaras faciais, protetor solar e o convite do casamento.

Os mimos, claro, foram todos personalizados com a identidade visual criada pelo casal para a decoração do grande dia. Matheus Mazzafera exibiu um aviso de porta estilizado e no Instagram, o Atelier Allure mostrou toda a papelaria criada para o casamento.