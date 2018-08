Thais Fersoza e Michel Teló trocam carinhos em show Roberto Carlos e look da atriz vira meme na web

25/08/2018 | 14:11



O clima de romance ainda está ar! Na noite de sexta-feira, dia 24, aconteceu no Citibank Hall, em São Paulo, o show do rei Roberto Carlos e os pombinhos, Michel Teló e Thais Fersoza estavam presentes!

Nas suas redes sociais, tanto Thais como Michel registraram tudo ao fazer stories da apresentação. Em seu Instagram a atriz mostrou todo o processo de preparação, como a maquiagem que usou, até o momento em que ambos já estavam curtindo no local. Com mais de dez vídeos, ficou muito óbvio que para ela tudo aquilo estava sendo um experiência inesquecível.

E não foi diferente para Michel, que também fez muitos registros não só dos dois mas também do próprio Roberto Carlos, que aos 77 anos ainda encanta com sua música! Incrível, né?

Misturados em meio à plateia, o casal foi alvo dos fotógrafos que estavam no local e, pelas fotos, foi possível ver o quão felizes estavam ao curtirem a noite ao som do rei. O casal que está junto desde 2014 e já tem dois filhos, Melinda e Teodoro, exibiram muitas trocas de carinhos, alguns beijos e diversos sorrisos.

Depois de toda emoção, não seria uma surpresa que os dois fossem tietar o cantor logo após o fim da apresentação. O clique foi postado por Thais, também em seu Instagram, e já gerou mais de 100 mil likes!

Ainda assim, nem tudo são rosas... A atriz, antes da apresentação, publicou a foto do vestido que iria usar no evento e, rapidamente, os comentários começaram a surgir. Alguns internautas não perderam a chance de tirar onda com o look da beldade, que acabou virando meme na internet após ser comparado a um sofá. Apesar da brincadeira, muitos seguidores continuaram elogiando o visual de Thais. Mesmo assim ela continua linda, disse um fã.