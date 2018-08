Juliana Paiva e Nicolas Prattes prestigiam peça de teatro, mas posam separados para os cliques

25/08/2018 | 14:11



Aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 24, a pré-estreia do espetáculo musical O Frenético Dancin´Days. Diversos famosos, como Juliana Paiva, se reuniram para curtir a noite em teatro no Rio de Janeiro. A atriz, que está no ar em O Tempo Não Para, posou sorridente para os fotógrafos, mas chamou a atenção por não ser clicada ao lado do namorado.

Ela e Nicolas Prattes não posaram juntinhos para as câmeras e o ator foi clicado sozinho! Discretos, eles assumiram o namoro recentemente, após serem flagrados algumas vezes em clima de intimidade. Na novela, eles fazem o par romântico Samuca e Marocas.

Tainá Muller também esteve por lá e esbanjou estilo. Assim como Ricardo Tozzi, que posou ao lado de Marcos Caruso e Vera Fischer fez os cliques antes de curtir o espetáculo.