Meghan Markle e Príncipe Harry podem ter adotado novo cachorro

25/08/2018 | 14:11



Parece que Meghan Markle e príncipe Harry estão com uma novidade para lá de fofa! Enquanto os planos de ter novos herdeiros ainda estão um pouco distantes, o casal não perdeu tempo em acrescentar um novo membro à família! Segundo o The Daily Mail UK, eles deram boas-vindas ao mais novo morador do Palácio de Kensington - um cachorrinho!

Acredita-se que o novo cãozinho, um labrador, tenha vindo como uma forma de substituir o antigo amigo de Meghan, um de seus pets chamado Bogart, que precisou ser deixado com amigos dela em Toronto, no Canadá, pois já era muito velhinho e poderia não aguentar a viagem até Londres.

O cão já está muito feliz morando na casa de campo, relatou uma fonte real ao The Daily Mail UK.

Assim como seus donos, ele dividirá seu tempo entre o palácio e sua casa de campo em Cotswolds.

O recém-chegado fará companhia ao beagle, chamado Guy, que Meghan resgatou em 2016 quando ela ainda atuava na série Suits.